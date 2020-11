Spannende huwelijksdag voor Erna Steneker en Jesper Zoetendal op de SINNE

Erna vierde deze week al haar achttiende verjaardag, het moment om afscheid te nemen van haar school de SINNE. Een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs in Sneek. Haar grote wens was al heel lang om op deze dag met haar schoolvriend Jesper, beide hebben het syndroom van down, te trouwen.

Voor altijd beste vrienden

In het bijzijn van hun ouders en klasgenoten werd er in de gymzaal van de school voor Erna en Jesper een speciale huwelijksceremonie gehouden. Zij was gekleed in een prachtige witte trouwjurk met bijbehorend boeket, hij in een prachtig pak van zijn oom met stropdas van pake.



De twee beloofden elkaar tijdens de feestelijke bijeenkomst trouwambtenaar juf Lieske om voor altijd beste vrienden te blijven. Om dat te bevestigen zette het bruidspaar een handtekening in een kaart en deden ze elkaar een vriendschapsarmbandje om. Daarmee kwam de grote wens uit.

Roze limousine

Na de huwelijksvoltrekking mochten Erna en Jesper vol verbazing in een enorme roze limousine stappen. Daarin genoten ze volop van de rit naar het ouderlijk huis van Erna aan de Gaastweg in Sint Nicolaasga. Daar werden ze nog verwelkomd en gefeliciteerd door andere familieleden.