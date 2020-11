Soroptimisten ook in Sneek krijtvaardig tegen vrouwengeweld

SNEEK- Vanmorgen zijn minstens 30 vrouwen van de Soroptimisten Friesland en Zonta Friesland de straat op om verschillende plekken in Bolsward, Damwoude, Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek de boodschap meldt geweld een oranje dimensie te geven in het kader van Orange the World.

Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, die loopt van 25 november tot en met 10 december. Nu harder nodig dan ooit, nu we door de pandemie veel meer thuis zijn.

Sneek

Ook in Sneek waren de strijdbare dames krijtvaardig en plaatsten op verschillende plekken in de Waterpoortstad de logo’s, zoals voor het Bestjoershûs van de gemeente Súdwest-Fryslân (foto)

Waarom? Het is het doel van de vrouwen om zo veel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap dat zij echt wat kunnen betekenen voor een ander door onveilige situaties te melden! Dit kan vooralsnog het beste via het nummer van Veilig Thuis: 0800-2000.

Hoe? Door middel van een sjabloon van hard plastic en een bus oranje krijtverf worden overal op straat hetzelfde logo maken. De krijtverf is niet milieubelastend en verdwijnt vanzelf na enkele weken.

Soroptimist International is een wereldwijde organisatie van vrouwen die zich inzet voor de verbetering van de levens en positie van vrouwen en meisjes. Er zijn 90.000 Soroptimisten, verdeeld over ruim 3000 clubs in 122 landen.