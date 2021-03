Sneker ijsbaan gaat weer in de ruststand

SNEEK- Het water vloeit de komende dagen gestaag weg, nu de afvoer is opengedraaid en de pomp zijn werk doet. Er zal niet meer worden geschaatst. Eind deze week verwachten de weervrouwen en -mannen een beetje (nacht)vorst, maar dat zal geen echte zoden aan de dijk zetten. Diezelfde graspollen piepen al voorzichtig boven het dalende wateroppervlak uit.

“Maar”, zo schrijven de bestuurders van de Sneker IJsclub op hun website, “we hebben in het jubileumjaar van de anderhalve eeuw oude IJsclub Sneek al wel een paar prachtige schaatsbaandagen gehad! Die neemt niemand ons meer af. Wie weet komt er nog een vervolgwintertje aan het slot van dit ‘historische’ jaar. Wat zou het mooi zijn dat we dan als Sneker ijspretliefhebbers opnieuw kunnen roepen: ‘We kenne skaatse, de iisbaan is open!’