Sneker Hondenscholen slaan handen ineen in coronatijd

Tijdens de lockdown als gevolg van de corona-crisis hebben naar verhouding veel mensen een jong hondje aangeschaft. Door diezelfde lockdown groeit deze generatie puppy’s op met minder contacten met mensen en andere honden. We zitten meer binnen dan gewoonlijk en er komen nauwelijks mensen over de vloer van buiten het eigen gezin. Daardoor is ook de wereld van de pup erg klein geworden, terwijl het voor een gezonde ontwikkeling juist heel belangrijk is om veel verschillende ervaringen op te doen.

Bovendien waren de hondenscholen de afgelopen maanden ook noodgedwongen gesloten en werden er dus geen puppycursussen gegeven. Gelukkig is het vanaf 1 juni weer mogelijk om, met inachtneming van een aantal corona-maatregelen, de cursussen weer te hervatten.

Normaal gesproken zijn er in de zomervakantie geen cursussen, maar door deze bijzondere omstandigheden hebben de beide hondenscholen besloten gezamenlijk nog nieuwe puppycursussen te starten van begin juni tot half juli op zaterdagochtend.

De puppy’s en hun baasjes krijgen les via een positieve- en beloningsgerichte methode. In de lessen komen onder andere aan de orde: aandacht voor de eigenaar, zitten, liggen, hier komen, socialiseren (vreemde voorwerpen, mensen en soortgenoten).

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden is mogelijk via de websites van de Sneker Hondenschool en de Kynologenclub Sneek.