Sneker drugsdealer valt door de mand na snelheidsovertreding

LEEUWARDEN- Een drugsdealer uit Sneek, die door de mand is gevallen bij een snelheidsovertreding, moet langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De 26-jarige Sneker zit sinds eind januari in de gevangenis.

Op 22 januari reed de Sneker te hard bij Scharnegoutum. Hij had drugs bij zich: in zijn jas, in zijn broek en in zijn onderbroek. Uit een speekseltest kwam naar voren dat hij xtc, cocaïne en crystal meth gebruikt had. Bij de man thuis vond de politie nog eens 16.000 xtc-pillen, zo'n 200 gram cocaïne en crystal meth. De straatwaarde van de drugs was naar schatting zo'n 55.000 euro.

Lucratieve bijverdienste

Volgens de reclassering dealde de Sneker niet om zelf aan zijn drugsgeld te komen of om zijn schulden weg te werken. Hij heeft een baan en een eigen huis. Het dealen was meer een lucratieve bijverdienste.

De advocaat Peter Bonthuis vroeg de rechter om zijn cliënt op vrije voeten te stellen. De rechtbank wees dat af. De Sneker blijft in ieder geval vast tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, op 6 juli.