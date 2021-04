SNEEK- Op 15 april wappert de Sneker vlag van de koepel van de Martinikerk in de stad. Op veel meer plaatsen wordt de vlag uitgestoken en terecht. Het is vandaag Friese en ook Sneker Bevrijdingsdag. Op deze site plaatsten wij al het bericht dat de dagboeken van To Hofstra nu digitaal toegankelijk voor iedereen zijn. De dagboeken van To Hofstra geven een mooi tijdsbeeld van hoe ‘gewone’ Snekers de bevrijding op 15 april 1945 beleefden. Hieronder een fragment hoe To het beschrijft.

"Op eens komt er een zware gepantserde Duitse auto voorbij. Even later fietsende soldaten. Plotseling horen we hevig gedreun een hevig gesis en geknal. in de bijkeuken staan we met jassen aan dodelijk verschrikt bijeen. Er stijgen in de buurt van het stadhuis grote rookwolken op. (..) Even later horen we dan ook knallen en er verschijnen mannen in blauwe overalls op straat met wit-blauwe banden om de arm waarop staat Oranje NBS. Zij vegen de straten schoon. Ze zeggen dat Sneek hiermee is vrijgegeven door de Duitsers. Iedere tank wordt bestormd. De mensen vliegen uit huis. Het gejuich is niet van de lucht."