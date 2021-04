Sneeker Oesters stoppen met particuliere verkoop

SNEEK- In juni 2019 begonnen zes vrouwen hobbymatig met het beschilderen van oesterschelpen, De Sneeker Oesters. De schelpen werden verkocht aan voornamelijk particulieren. De hele opbrengst ging eerder naar de Samenloop voor Hoop (KWF) en het MS Fonds , A.L.S en Metakids . Het doel was om 2.000 euro bij elkaar te schilderen voor de goede doelen. “Inmiddels zijn bijna we twee jaar verder en hebben we in die tijd in totaal 16.000 euro aan verschillende goede doelen over mogen maken. Allemaal mede dankzij jullie, waarvoor een diepe buiging van ons en heel veel dank. Maar we vinden het tijd voor een andere koers”, laat het zestal weten.

Hoe nu verder?

“Het gevolg van dat succes was namelijk dat het beschilderen van de oesterschelpen, beantwoorden van vragen, verzenden van de bestellingen, thuis moeten blijven omdat er mensen langs kwamen om oesters te bekijken of af te halen, een behoorlijke aanslag betekende op ons privéleven. Het ‘mogen’ werd een ‘heilig moeten’; een hobby werd werk. Vandaar dat we besloten hebben om wel door te gaan met het beschilderen en verkopen van oesterschelpen voor het goede doel, maar om te stoppen met de particuliere verkoop en onze oesters alleen nog maar te verkopen via een aantal verkooppunten. Die staan hieronder vermeld.”

De Hersenstichting

“Het goede doel voor de komende periode wordt de Hersenstichting. Wel zijn we straks, wanneer het weer mag, te vinden op markten, zoals het Flinkeboskje. Daar maken we dan tijdig melding van op onze persoonlijke Facebookpagina’s. De Facebookpagina van de Sneeker Oesters gaat over een paar weken uit de lucht. Toegegeven, met pijn in ons hart, want het was beregezellig, al die mensen en commentaren. Maar het trok een te zware wissel op ons privéleven. Nogmaals heel veel dank!”

Verkooppunten: Filsen Sneek; Kookwinkel Oosterom Midsland Terschelling; Museumwinkel Vlieland; Gewoon Griet Deventer;Paal 10 Nes Ameland