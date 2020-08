Sneek houdt zich keurig aan de coronamaatregelen

SNEEK- Volle terrassen afgelopen weekend in Sneek, waar het publiek zich netjes aan de beperkende coronamaatregelen hield. Dat is het beeld van de Sneekweek 2020 die niet doorging. Was er dan helemaal niets te merken van een Sneekweeksfeertje? Oh zeker wel. De terrassen zijn veel groter en behoorlijk bezet, al was het gistermiddag niet zo dat je nergens meer een plaatsje kon vinden.