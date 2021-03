Sneek heeft nu een eigen stadstegel: Haré Snekers

SNEEK- Sneek heeft nu een eigen stadstegel. Het Nederlandse 'StoryTiles' ontwierp een serie stedentegels van de mooiste steden in ons land. En daar hoort Sneek uiteraard 100% tussen!

De stedentegels vatten in een klein verhalend kunstwerkje op handgebakken keramiek het karakter en de sfeer van de stad samen.

De tegel heet 'Haré Snekers' en is met de hand gebakken in de maten 10x10, 13x13 en 20x20 cm. De stadstegel is verkrijgbaar vanaf 27,50 euro o.a. en te koop bij Sterk & sVeer, Grootzand 42, Sneek.