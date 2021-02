Sneakpreview: Eerste beelden van zeearend nestcam

SNEEK- Op Valentijnsdag, de dag van de liefde, bracht It Fryske Gea de eerste nestcam-beelden van de zeearenden in de Alde Feanen naar buiten. Ditzelfde zeearend-koppel zette voorgaande jaren menig kijker op het verkeerde been, door een nest te bouwen voor de camera, maar ergens anders succesvol te gaan broeden. Op die locatie hangt dit jaar de nestcam. Het gedrag van het liefdespaar is veelbelovend. Nestbouw, knuffelgedrag, ‘dobjen’ en een spectaculair uitzicht, het staat allemaal op de beelden. Krijgen we dit jaar dan echt broedende zeearenden te zien? Vanaf 14 februari zijn meerdere sneakpreviews van de eerste beelden op het zeearend-nest te bekijken. Op 1 maart start de livestream van ‘Beleef de lente in It Fryske Gea’. Beide te bekijken op www.itfryskegea.nl/zeearend

Een nestcam vol verrassingen

Eerder keken we al naar zeearend liefdesperikelen, spectaculaire gevechten, nestkapingen, een marter en zelfs broedende nijlganzen. Dit zegt alles over de onvoorspelbaarheid van het leven voor de nestcam die It Fryske Gea ook dit jaar weer mogelijk maakt in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Beide partijen willen de lentebeleving bij natuurliefhebbers thuisbrengen. Want wanneer zie je nou een broedende zeearend? Het blijft natuurlijk een verrassing, maar de zeearenden worden al vanaf december regelmatig gesignaleerd op de zomerpolder bij hun nest in de Alde Feanen. ‘Vanaf januari waren ze zelfs al druk in de weer om het nest op te kalefateren’, geeft vrijwilliger en zeearend blogger Andries Dijkstra aan. Dit nest is voor de kijkers nieuw, maar de zeearenden hebben hierop vorig jaar al twee jongen grootgebracht. Eén jong is helaas overleden (oorzaak nog onbekend), het andere jong maakt het goed!

Hoopvolle beelden voor nieuwe broedpoging

Andries verklapt dat het zeearendjong van vorig jaar op de sneakpreviews van de nestcambeelden een bezoekje brengt aan het ouderlijk nest. Deze unieke filmpjes laten zien hoe de schreeuwerige vogel, die lomp op het nest landt, het zeearend-koppel ruw verstoort in hun nestvoorbereidingen. ‘Het opdringerige ding lijkt hongerig te zijn en belaagt de moeder, die het snel voor gezien houdt en vertrekt. Kort daarop volgt het mannetje haar voorbeeld. Het puberjong blijft nog een tijdje ontevreden jengelend op het nest zitten. Dit is echt prachtig om te zien!’, vertelt Andries enthousiast.

Ook tonen de beelden volop baltsgedrag van het zeearend-koppel. ‘Ze bouwen aan het nest, kriebelen elkaar met de snavels wat op de kop, knuffelen en maken zich klaar voor een nieuw broedseizoen. Zowel het mannetje als het vrouwtje ‘dobjen’, dit is een draaiende beweging, waarbij ze met de borst en poten de nestkom vormen. Dit soort gedrag is een hoopvol teken dat er dit jaar echt kans is op broedende zeearenden voor de camera!’.

Zeearenden in It Fryske Gea

Totaal hebben maar liefst drie zeearend-koppels It Fryske Gea gevonden als vruchtbare broedplaats. Twee locaties, waaronder de Alde Feanen waren al eerder bezet, maar de derde plek is nieuw! De Alde Feanen heeft zich dan ook al bewezen als veilige thuisbasis voor deze majestueuze roofvogels. De goede waterkwaliteit, moerasnatuur, voldoende voedsel en rust, maken dat het zeearend-koppel hier de voorgaande vier jaren al zes jongen hebben grootgebracht, die ook allemaal zijn uitgevlogen.

Natuurbeleving op veilige afstand

Thuis genieten van de natuur en afstand houden van elkaar, dat kan met de zeearendnestcam. Andersom geldt dit ook voor de roofvogels. Zij hebben rust nodig om succesvol te kunnen broeden. Op www.itfryskegea.nl/zeearend staan vanaf 14 februari elke week nieuwe preview filmpjes en op 1 maart gaat de livestream van ‘Beleef de lente in It Fryske Gea’ op het zeearendnest aan!