Sleepboot Harmen 100 jaar

Klaas Ferbeek stuurde ons bovenstaande en volgende tekst over de sleepboot Harmen, die een eeuw oud is.

“Hij ligt op gesloten in een dikke ijslaag. U dacht dat dit verleden tijd was, daar denkt de natuur heel anders over deze gaat zijn eigen gang . Met zijn stoere uitstraling en een goede stuurman aan het roer onder begeleiding van Hem die alle zeeën onder zijn gezag heeft mag deze sleepboot zich onder de zeer sterken scharen , hij heeft al veel hoge golven getrotseerd !

"Als we deze situatie op ons zelf betrekken , dan kunnen we stellen dat dezelfde hoge golven op dit moment ons leven door kluwen. Maar zoals deze sleepboot soms een diepe duik met de steven in de hoge golven maakt , maar zich ook steeds weer opricht, mogen wij ook de hoop houden dat we met het vertrouwen op Hem zullen overwinnen en dat we dit doen zoals we geduid worden met Friese nuchterheid!”

Aldus Klaas Ferbeek