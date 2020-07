Skûtsjes en bruine vloot mogen weer dagtochtjes maken

Het zeilen op deze schepen wordt gezien als sport en volgens de versoepeling van de overheid betekent dat dat er geen anderhalf meter afstand meer hoeft te worden gehouden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.

Zowel op het dek als in het schip hoeven de opvarenden geen afstand te houden, maar binnen moeten ze wel het mondkapje ophouden. Een andere regel is dat er geen horecaservice aan boor mag zijn tijdens het zeilen. Dat kan pas weer als het schip in de haven ligt.

De versoepeling geld voorlopig alleen voor de zeilvaart.