"Skitterend werk, het mooiste vak ter wereld!", aldus Jantine Slippens van Thuiszorg Slippens

SÚDWEST-FRYSLÂN – “Wij doen mee met ons bedrijf om het vak te promoten, gerichte vragen over ons vak kunnen wij in een ongedwongen sfeer beantwoorden en ons doel is natuurlijk zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de zorg!”, vertelt directeur van Thuiszorg Slippens, Jantine Slippens over de deelname aan het Werkfestival 19 september.

Wat verwacht je van het Werkfestival?

“Doordat er geen drempels zijn verwachten wij veel aanloop naar het festival, ook de locatie is een goeie! Tevens staan we voor onze naamsbekendheid , het netwerk, en natuurlijk de zorgbusiness!

Wij denken dat we met de andere bedrijven een gezamenlijk doel nastreven nl. zoveel mogelijk belangstellenden aantrekken daarmee in gesprek gaan en natuurlijk indien mogelijk, een baan aan kunnen bieden! promotie van ons bedrijf aan potentiële klanten, tenslotte kan iedereen met thuiszorg in aanraking komen!”

Waarom is het voor jouw bedrijf belangrijk om op juist aan dit event deel te nemen, welke meerwaarde heeft het Werkfestival volgens jou?

“Wij hebben d.m.v. het werkfestival de gelegenheid in een paar uur tijd veel belangstellenden en werkzoekenden te zien en te spreken, dit is altijd beter dan mensen via andere media proberen te bereiken, wij zijn een kleine organisatie met korte lijnen die doordrenkt zijn met direct contact, daar houden wij van en doen dat al 20 jaar met groot enthousiasme zowel richting onze klanten dan wel naar onze medewerkers!”

Jouw bedrijf is natuurlijk uniek en wat gaan de bezoekers daarvan zien 19 september?

“Heel simpel, ga met ons het gesprek aan en merk dat het enthousiasme heel hoog is over ons werk en bedrijf, dit enthousiasme is de basis voor onze dagelijkse manier van werken! Met dit enthousiasme bereik je veel, gemotiveerde medewerkers als nr1, goede zorg en een plezierige werkkring volgen dan vanzelf. Als we dit samenvoegen met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, en perfect scholing – en nascholing beleid vinden wij dat Thuiszorg Slippens een mega leuk bedrijf is om voor te werken. Ook in de zorg is het soms tijd voor een feestje, Thuiszorg Slippens organiseert bijvoorbeeld al jaren het Groat Sneker Sinteklaze feest voor 70 plussers! Daarnaast staan wij elk jaar met 12 mensen op het gracht slot concert senioren te voorzien van een hapje en een drankje, alles draait om mensen!”

Wat vind jij het mooiste aan jouw vak?

“Skitterend werk, elke dag weer niet weten wat er op je pad komt, mooiste vak ter wereld!”

