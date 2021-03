Skaten in de parkeergarage in Sneek, hoe cool is dat?!

SNEEK-Zoef, zoef, rrr… op stuntsteps en skateboards rijden jongeren kriskras door de onderste verdieping van de parkeergarage. Keihard van de helling naar beneden, door de lege parkeervakken en over allerlei obstakels. Elke donderdagavond kunnen jongeren zich 2 uur lang helemaal uitleven in parkeergarage Boschplein in Sneek. Buurtsportcoach Rik van Beweegteam Súdwest-Fryslân ging in gesprek met de gemeente om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente is sportief en steunt het plan. Youri uit Sneek is blij met het initiatief. “Waarom ik meedoe? Er is verder niks te doen, ik verveel me rot, nu kan ik meedoen aan allemaal activiteiten!” zegt hij blij! Youri doet namelijk ook mee aan een boks-cursus en een onlinecursus beats maken.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tijdens deze coronapandemie minder zijn gaan bewegen, 4 op de 5 beweegt te weinig. Daarnaast geeft de helft van de jongeren aan zich gespannen of zelfs gestrest te voelen. Jongeren krijgen vooral te horen wat er allemaal niet mag én niet kan. Er ontstond ook onrust bij jongeren in het hele land. Daarom is het belangrijk om hen, juist nu, een positieve impuls te geven zodat ze positiever de donkere wintermaanden door kunnen komen.

Henna-workshops

Het skaten is een van de vele activiteiten die deze winter worden georganiseerd door de werkgroep van Cool Súdwest-vrijetijd. De initiatieven van deze werkgroep, bestaande uit jongerenwerkers, cultuurcoach en buurtsportcoaches, waren juist deze extra lange en donkere winterhard nodig! Via Instagram hebben de jongeren ook zelf meegedacht in een winterprogramma. Behalve skaten en stunten kunnen jongeren meedoen aan wekelijkse voetbaltraining in de wijk, bumperball, archerytag, een tennis-cursus van 4 lessen en een boks-cursus van 10 lessen. Ook is er een aanbod van cultuuractiviteiten met een Henna-workshops, een online rapcursus en Street-art.

Jongerenwerker Jelle

“Wij willen met de jongeren in gesprek blijven. De ideeën van de jeugd hebben ons geïnspireerd om een gevarieerd aanbod samen te stellen”.



Meidengroep bij de Henna-workshop in Koudum

“Alles is saai en we missen het om samen te chillen. Maar dit is leuk! ”

De activiteiten zijn vooral buiten en staan onder leiding van professionele begeleiders die de jongeren helpen om de geldende corona-maatregelen na te leven.

Wil jij ook meedoen aan activiteiten van Cool Súdwest? Of heb jij mooie ideeën? Bezoek dan @cool_sudwest op Instagram. Ze gaan graag met je in gesprek!