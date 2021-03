Sik nodig aan opknapbeurt toe

SNEEK- Om nu te zeggen dat het stationsgebied van Sneek een visitekaartje voor de stad is? Nee! Zo staat de oude diesellocomotief 323 er wel heel treurig bij. De ‘Sik’ is behoorlijk beklad en maakt een sterk verwaarloosde indruk.

Het is alweer ruim een halve eeuw geleden dat de laatste goederentrein vanuit Bolsward naar Sneek vertrok. Op 28 juni 1968 werden de laatste zuivelproducten van de Bolswarder melkfabriek Hollandia naar Sneek vervoerd. Het was Sneker Wim Hoekema die ervoor zorgde dat de 'Sik' via NS-dochter Strukton een ‘dieselloc beschikbaar stelde. Dat werd dus de 'Sik' nummer 323. De onthulling was op 29 januari 2005.