Súdwest-Fryslân - “Wij willen graag aan potentiële kandidaten (mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente SWF) laten zien wat Pastiel voor hen kan betekenen; namelijk dat we ze stap voor stap kunnen helpen aan een passende, duurzaam betaalde baan! Ook zijn we zijn er om met bekende en onbekende werkgevers in contact te komen over onze dienstverlening en kansen en mogelijkheden voor onze kandidaten te bespreken. Daarnaast zijn we er uiteraard voor onze eigen kandidaten, om hen op weg te helpen en zichzelf in beeld te brengen bij potentiële werkgevers", vertelt jobcoach en teamleider Sieta Lont over de deelname aan het Werkfestival 19 september.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

"Als een aantal van onze huidige kandidaten kansrijke mogelijkheden heeft gecreëerd bij een van de deelnemende werkgevers en als potentiële kandidaten zich voldoende welkom hebben gevoeld om met ons in gesprek te gaan over hun kansen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van een traject bij Pastiel, met als resultaat dat voor ons kiezen. En wanneer wij verschillende ondernemers hebben gesproken en ze weten welke diensten wij aanbieden en welke mogelijkheden dit eventueel voor hun onderneming biedt."

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“We hebben een stand met enthousiaste jobcoaches die de deelnemers aan het Werkfestival kunnen helpen met bijvoorbeeld een CV, een gesprek over mogelijkheden op de arbeidsmarkt of het voeren van een netwerkgesprek. We zijn toegankelijk en hebben passie voor mensen.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij zijn het bedrijf dat de re-integratie verzorgd in deze regio voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn geen commercieel bedrijf, maar opgericht door de gemeente. We werken voor hen. We zijn er voor onze kandidaten en streven er naar om hen te begeleiden naar een zo duurzaam mogelijke, passende, betaalde werkplek. We hebben een groot netwerk aan bedrijven en kunnen, als dat voor een deelnemer interessant is, snel schakelen met leer-werk bedrijf Empatec voor specifieke werkervaring en/of opleiding.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

"Er is geen dag hetzelfde. Bij het opstarten van de mailbox kijken we direct of er mail is van de kandidaten waar we iets mee moeten; een motivatiebrief die bekeken moet worden, een CV die een update nodig heeft of een interessante vacature voor een van de kandidaten. De kandidaat staat de hele dag door op nummer 1; alles wat we doen staat in het teken van acties richting de betaalde baan. Uiteraard staan onze werkgevers met stip op nummer 2; welke vacature hebben ze, hoe gaat het met kandidaten die op een werkervaringsplaats of proefplaatsing zitten? Welke vragen heeft de werkgever over mogelijkheden om onze kandidaten in dienst te nemen etc. Kortom: als jobcoach zit je regelmatig om de tafel bij een werkgever!

Daarnaast geven we groepstrainingen, hebben we regelmatig individuele gesprekken met onze kandidaten, voeren we netwerkgesprekken met potentiële werkgevers etc. Met ons team zijn we dagelijks bezig met het bedenken van ideeën voor onze kandidaten om succesvol bemiddeld te worden naar een betaalde baan; wie heeft er nog een idee voor Pietje? Wie gaat er bellen met die grote scheepswerf? Wie belt werkgever X over zijn vacature? Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen en talenten van onze kandidaten."

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

"Kandidaten een stap vooruit helpen; of dat nu het maken van een CV, het schrijven van een brief, het maken van een lastige keus of het opdoen van positieve ervaringen op een werk(ervarings)plek is, dat maakt niet ons niet heel veel uit. Als je iemand een duwtje in de juiste richting hebt kunnen geven, dat vinden wij mooi! Uiteraard is het het allermooiste wanneer je met je kandidaat het gezamenlijke (hoofd)doel bereikt; namelijk dat we de juiste match hebben gevonden voor de kandidaat en de werkgever! Iedereen happy!"

Tingieterstraat 1 8601 WJ Sneek | www.pastiel.nl

