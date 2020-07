Sibold Jellema: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Súdwest-Fryslân – Doen wat je beloofd, teambuilding en denken in mogelijkheden. In een notendop waar het werken bij Rooth Multiservice voor staat. Vandaag spreken we met Sibold Jellema, directeur/eigenaar van het bedrijf dat al sinds 1992 zit gevestigd aan de Zadelmakersstraat en tevens deelnemer is aan het Werkfestival op 19 september.

Sibold, veel mensen in Sneek e.o. kennen jullie wel. Als we het over de naam hebben al helemaal, maar is er ook iets wat mensen nog niet weten?

“Ja, zeker! Veel mensen ken ons puur van het schoonmaken van kantoren e.d., echter doen wij ook alle specialistische schoonmaakwerkzaamheden als gevelreiniging, kunststof schoonmaak en onderhoud, riool ontstoppen en woning ontruimingen. Verder zijn we erg actief op gevelrenovatie gebied (voegwerk vervangen, aanbrengen lintvoegwapening, bijboren renovatie spouwankers, etc.) en zijn wij zelfs gespecialiseerd in plaagdierbestrijding.

Dat is nogal wat! En wat gaan we daarvan zien tijdens het Werkfestival?

“Men kan ons vinden op één van de branchepleinen. Naast de vaste opstellingen die wij laten zien, mogen geïnteresseerden mee in onze hoogwerker, leren we de bezoekers alle ins en outs van glasbewassing en is er de mogelijkheid om een hogedrukunit te bedienen. Ook staat een delegatie van ons fijne team klaar om kennis te maken met potentiële collega’s en geïnteresseerden in ons bedrijf.”

Wat is jullie ultieme doel? Of beter gezegd: hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival eruit?

“Als we minimaal 4 matches met potentiële nieuwe collega’s hebben, dan is voor ons de dag geslaagd! We zijn met name opzoek naar schoonmaak- en gevelrenovatie specialisten om ons team te versterken. We laten hen graag kennismaken met Rooth als zijnde een afwisselende job, voldoende opleidingsmogelijkheden en een team van fijne collega’s! Elke dag is weer anders.”

Vertel, hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Over het algemeen bestaan mijn werkdagen uit project- en klantbezoeken, beleidszaken, interne overleggen, coaching gesprekken, administratie (mail, etc.), netwerkbijeenkomsten en diverse bestuursfuncties.”

En wat vind je het allerleukste aan dit vak?

“Het werken en het contact hebben met mensen!”

www.rooth.frl | Zadelmakerstraat 1, 8601 WH te Sneek |

Ook met jouw bedrijf in de schijnwerpers? Ga dan naar www.werkfestivalswf.nl en meld je bedrijf aan!