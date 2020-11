SNEEK- Vandaag gaat de internationale campagne ‘Orange the World’ van start. Deze jaarlijkse campagne is gericht op geweld tegen vrouwen en meisjes. Sense Noord-Nederland richt tot en met 10 december de aandacht op seksueel geweld. Seksueel geweld is moeilijk bespreekbaar in onze samenleving, terwijl uit onderzoek blijkt dat maar liefst 7,5% van de mannen en vrouwen boven de 16 jaar seksueel geweld heeft meegemaakt.

Moeilijk bespreekbaar

Het mag duidelijk zijn: alle vormen van relationeel geweld zijn uit den boze. Of het nu gaat om kindermishandeling, verwaarlozing, geweld binnen relaties of ouderenmishandeling. Waarom dan nu speciale aandacht voor seksueel geweld? Seksueel geweld is in onze samenleving moeilijk bespreekbaar voor slachtoffers, de daders, hulpverleners en ook met name voor de samenleving in het algemeen. Het is makkelijker om ons hoofd weg te draaien voor het probleem. Hierdoor is het voorkomen en signaleren van seksueel geweld en het krijgen van steun van de omgeving en professionele hulp vaak ver weg. Door het massale verzwijgen van seksueel misbruik, wordt het nóg moelijker om erover te spreken.

Het komt vaak voor

Uit recent onderzoek weten we dat 7,5% (Amnesty International, 2020) van de mannen en vrouwen boven de 16 jaar seksueel geweld heeft meegemaakt. Dat is voor de drie noordelijke provincies ruim 100.000 mensen. Het totaal aantal meldingen bij de beide Centra Seksueel Geweld in Noord-Nederland (Friesland en Groningen-Drenthe) staat hiermee in schril contrast. In 2019 waren dat 337. Het komt dus veel vaker voor dan dat er gemeld wordt.

Seksueel geweld kent vele uitingsvormen: de verkrachter, het stelselmatig ongewenst seks hebben binnen de vaste relatie, het jarenlang misbruiken van het buurjongetje of ongewenst seksueel contact met een collega. Uit cijfers blijkt dat 80% van alle seksueel geweld plaatsvindt tussen bekenden.

Praten helpt

Sense Noord-Nederland wil daarom seksueel geweld in de spotlight zetten en mensen er over laten praten. Bewustwording van de omvang van het probleem en de complexiteit ervan inzien zijn belangrijke doelen. Fetzen de Groot, coördinator Sense Noord-Nederland zegt daarover het volgende: “Praten helpt. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij slachtoffers is er veel schaamte omdat men zichzelf vaak de schuld geeft van het misbruik. Er gaan vaak jaren voorbij voordat iemand durft te vertellen wat er is gebeurd. Ook de reactie van de omgeving van het slachtoffer is niet altijd ondersteunend. Soms gelooft men het slachtoffer niet of laat men doorklinken dat het slachtoffer er ook zelf een aandeel in heeft gehad.

Het is goed te beseffen hoeveel moed het vraagt om te vertellen dat je slachtoffer bent van seksueel geweld. En rustige, begripvolle reactie en het bovenal onvoorwaardelijk geloven van het slachtoffer helpt bij de verwerking. Sense Noord-Nederland levert een bijdrage in het verbreken van het taboe dat rust op seksueel geweld.”