Sedumdak in Oppenhuizen

OPPENHUIZEN- Deze week is bij de familie Deelstra aan de Eastwei het platte dak voorzien van lichtgewicht sedum en daarmee is het eerste groene dak van de wijk De Grachten een feit.

Voordeel van het groendak is dat het 's winters isoleert en 's zomers de warmte buiten houdt. Daarnaast houdt het water vast, waardoor het riool minder belast wordt. Bij veel regen zorgt het drainagesysteem ervoor dat overtollig water wel wordt afgevoerd.

Het dak is onderhoudsvriendelijk en kon dankzij een subsidiebijdrage van de gemeente worden gerealiseerd. Op de website van vereniging De Grachten is te zien dat eigenaar Jan Deelstra erg trots en tevreden is over het eindresultaat.

Meer informatie en uitleg over de aanleg van het groendak is te vinden op de website degrachten.frl.

Bron: http://www.topentwelonline.nl/site/