Scoor een boek succes op de Thomas van Aquinoschool

SNEEK- De groepen 5/6 en 6/7 van de Thomas van Aquinoschool in Sneek hebben meegedaan met Scoor een boek. Bij Scoor een boek komen profvoetballers en de bibliotheek in actie om kinderen boeken te laten 'scoren'. Op deze manier willen ze leesplezier en motivatie bij leerlingen stimuleren. De afgelopen weken is er dan ook heel veel gelezen.