Schademelding wegen SWF

SNEEK- Nu het winterse weer voorbij is krijgen we te maken met opdooi. Door de vorst die nog in de grond zit wil het water niet weg waardoor je een soort drijfzand krijgt. Hierdoor drukt de weg omhoog en kan de grond zijn stabiliteit verliezen. Het wegdek drijft als het ware op het grondwater en kan daardoor kapot worden gereden. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

De gemeente Súdwst-Fryslân doe zijn uiterste best om de situatie veilig te stellen. Repareren kan op dit moment nog niet in verband met de vorst die nog in de grond zit. Kom je dit in de gemeente tegen? Meld het de medewerkers van SWF via sudwestfryslan.nl/meldingdoen