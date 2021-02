Schaatskoorts en koopmansgeest

Op onze redactie kwam vanmiddag iemand die een handgeschreven advertentie op GrootSneek wilde plaatsen. Maar misschien was het ook wel voor de ‘Sneeker’. Daar doen we niet moeilijk over, want deze koopman wilde wel van zijn noren af. “Echt, se binne noch as nij. Jo kinne se net fan dy út de winkel ûnderskiede”, was het commentaar dat bij de schriftelijke advertentie geleverd werd. Hierbij! Nu maar wachten of het volgende week ook echt winter wil worden!