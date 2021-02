Schaatsen op De Kolk: It kin net!

SNEEK- Ray Goldman uit het Verenigd Koninkrijk zag vanmiddag op de webcam bij de Waterpoort in Sneek hoe een schaatsenrijder zich op het ijs bij De Kolk begaf. Vervolgens zag Goldman via de webcam hoe de enigszins overmoedige schaatser door het ijs zakte.

Hij wist op eigen kracht aan wal te komen. Daar kreeg de schaatser een warme deken om de schouders. Dat het ijs nog lang niet overal vertrouwd is, moge duidelijk zijn, oftewel ‘it kin net’!

UPDATE- “De plaats die ik uitgekozen had, mooi voor de webcam’, zorgde ervoor dat ik mijn onvrijwillige ijsduik niet stil kon houden. Beetje dom was het natuurlijk wel. Wat ik belangrijk vind om te melden is dat ik niet op eigen kracht uit het water kon komen maar daarbij geholpen ben door mensen die daar aan de kant stonden te kijken”, aldus D.

De Sneker mailde ons zonet naar aanleiding van het bericht dat wij eerder plaatsten. Wij hebben maar even met de onfortuinlijke schaatsenrijder gebeld.

“Nee, het lijkt mij niet zo verstandig om bekend te maken wie ik ben. Een beetje een sneu verhaal, vind ik zelf ook wel. Ook wel een beetje dom. Een meneer haalde een ladder en een paar mensen hebben me eruit getrokken. Daarna kreeg ik van iemand een deken en een isolerend 'kleed'. Zelf was ik niet in staat om eruit te klimmen. De wal was te hoog en mijn lijf door de koude niet zo soepel meer. Ik ben die mensen harstikke dankbaar. Mijn telefoon doet het trouwens niet meer. En ik kan je wel vertellen dat ik nog nooit zo van een warm bad genoten heb…”