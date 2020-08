SAR Nederland veilt bijzondere foto van eerste F35 vliegbasis Leeuwarden

FRYSLAN - De commandant van de vliesbasis in Leeuwarden heeft SAR Nederland een mooi cadeautje gegeven: het is een foto van de allereerste F35 die in de lucht werd getankt voor hij op de Leeuwarder vliegbasis aankwam.

Bovendien zit er nog een embleem bij van de vliegbasis. Omdat de SAR een vrijwilligersorganisatie is die geld nodig heeft, gaat men deze unieke foto veilen.

Coördinator Houwina Postma van de SAR vindt het zeer speciaal. "Van de commandant van de vliegbasis Henk Doorten hebben we een prachtig geschenk gekregen dat we mogen veilen. We zijn er heel blij mee, vooral omdat dit het beeld is van de eerste F35 die in Leeuwarden aankwam. En het geld kunnen we natuurlijk goed gebruiken voor nieuw materiaal."

Veel nodig

SAR Nederland draait op vrijwilligers, maar tegelijkertijd wordt er wel veel van deze mensen gevraagd. Bijvoorbeeld bij grote zoekacties bij het water. "Als je professioneel wilt inzetten, heb je goed materiaal nodig. Dat materiaal veroudert, dus daarom is het een mooi geschenk. We hebben nog zoveel nodig, voor de nieuwe boot bijvoorbeeld. We kunnen heel veel gebruiken."

Daarom dus de veiling, zegt Postma. "We hebben op de Facebookpagina van de SAR een aantal foto's staan. Daar kunnen mensen ook een bod dien. Bij de echte spotters in Nederland zou dit heel mooi staan aan de wand."