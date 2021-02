Samen op weg naar duurzame mobiliteit in de Waddenregio

SNEEK- In samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen (Wunderline) hebben Merk Fryslân en Marketing Groningen in het kader van het Interreg-project Wadden Agenda 2.0 een workshop over duurzame mobiliteit in de vrijetijdseconomie georganiseerd. Met deze workshop wil de projectgemeenschap een impuls geven aan duurzaam toerisme in het Friese en Groningse Waddengebied. Verschillende OV-experts en vervoerders uit het waddengebied van beide provincies waren hierbij aanwezig. Aanleiding voor de bijeenkomst was het, in 2020 opgeleverde, status quo onderzoek naar de mobiliteit in het Nederlandse en Duitse waddengebied.