"Samen maken we ons sterk in deze bizarre periode!", aldus Jacob Bartelds van AZ Autoverhuur

SÚDWEST-FRYSLÂN - “Vaak is onbekend welke mooie bedrijven we allemaal in Súdwest-Fryslân hebben en wat deze doen. Dit is een uitstekende mogelijkheid dit onder de aandacht te brengen, op een plein of de deur te openen”, vertelt directeur Jacob Bartelds van AZ Autoverhuur over de deelname aan het Werkfestival 19 september.

Wanneer is het Werkfestival voor jou als ondernemer geslaagd?

“In eerste instantie als er veel tevreden bezoekers (werkzoekenden) komen naar de bedrijven en pleinen! Als tweede dat er ook onderling contacten tussen bedrijven aangehaald kunnen worden. Voor ons bedrijf geldt dat wij stagiaires graag kenbaar maken welke mogelijkheden wij bieden.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Mijn werkdag begint om 08.00 uur. Kijken wat er is gemaild en wat wij kunnen betekenen om mensen mobiel de weg op te helpen. Dit kan zijn een kleine auto voor mensen die (voor corona) op cursus gaan of mensen die gaan verhuizen en hier een bestelwagen met laadklep voor nodig hebben. Zorgen dat de planning voor die dag voor iedereen duidelijk is en ook uitgevoerd wordt. Ook zal alles contractueel en financieel afgehandeld worden, deze dag. Mijn werkdag eindigt meestal tegen 18.00uur.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Er komt een mobiliteitsvraagstuk binnen die meestal op hele korte termijn opgelost moet worden, mensen / bedrijven hebben op dat moment vervoer nodig. Hebben we zelf iets niet beschikbaar, vraag ik het aan een collega. Dit om er maar voor te zorgen dat de vraag opgelost en uitgevoerd wordt.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Ook in deze tijd gaan wij door met het invullen van de vraag. Hiervoor hebben wij net ons wagenpark weer uitgebreid met 3 auto’s. Een extra bestelbus Peugeot Boxer verlengd en verhoogd, een ruimere middenklasse auto VW T-Cross met automaat en een stationwagon Skoda Scala automaat. Hierdoor hebben mensen die mobiliteit zoeken een nog ruimere keus. We zijn een kleine organisatie die heel flexibel werkt en snel oplossingen in de mobiliteit aandraagt!”

Flexibel, Samenwerken, Maximaal je best doen.

Wolkammersstraat 14-b 8601 VB Sneek | www.azautoverhuur.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check www.werkfestivalswf.nl/inschrijven en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.