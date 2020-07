Samen laten zien hoe mooi Nederland is

SNEEK- Nederland kent zoveel prachtige landschappen, alleen realiseren we ons dat niet altijd. Daarom heeft Boeren van Nederland de actie #feetview@NL bedacht. Om met zijn allen te laten zien hoe mooi Nederland eigenlijk is. Deel jij je favoriete uitzicht met ons?

“Nederland is prachtig met haar stranden, kanalen, oude stadscentra, geweldige wolkenlucht, strakke designgebouwen, vele natuurgebieden én karakteristieke boerenlandschap. Omdat meer mensen deze zomervakantie vieren in eigen land, genieten we misschien wel extra van ons mooie land,” vertelt Maaike van Wanrooij van Boeren van Nederland. “Om te laten zien hoe mooi onze omgeving is, roepen we iedereen op om zijn of haar favoriete uitzicht online te delen met de #feetview@NL. Samen willen er een prachtige en gevarieerde fotocollage van maken.”

We hebben drie prijzen beschikbaar voor de meest verrassende foto’s.

#feetview@NL is een initiatief van Boeren van Nederland. Een beweging die boer en samenleving met elkaar in verbinding wil brengen.

Hoe werkt de actie?

> Maak een foto met jouw voeten en op de achtergrond jouw favoriete Nederlandse uitzicht, omgeving of jouw speciale plek die je graag wilt laten zien;

> Je mag zelf weten hoe je voeten erop komen te staan, nog gehuld in schoenen, pumps, laarzen of lekker met blote tenen;

> Plaats je foto op social media met #feetview@NL en #jelocatie.

Meer informatie over de actie is te vinden op www.boerenvannederland.nl