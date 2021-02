Saharazand zorgt voor wazige zon boven Sneek

SNEEK- Vanmorgen was een zwak en wazig zonnetje zichtbaar. In de namiddag leek het erop dat er een zonsverduistering plaats vond. Het natuurverschijnsel wordt veroorzaakt Saharastof. Een zuidelijke wind voert niet alleen zeer zachte lucht aan, maar ook kleine stofdeeltjes Saharazand. Boven de Benelux werd vanmiddag zelfs de hoogste concentratie in heel Europa gemeten.