Rustig weertje

FRYSLAN - De meteorologische herfst is vandaag gestart en kijken we even terug wat de maand augustus ons aan weer heeft gegeven , dan valt het op dat we een lange hittegolf konden noteren.

Qua neerslag viel er genoeg. Meeste regen viel er in het noorden van de provincie, enkele plaatsen met 150 mm en meer. Niet overal was het even nat, verschillen waren groot. Zelf mat ik een 83 mm in Sneek, in het zuidoosten van de provincie nog wat minder.

Neerslag zit er voor een groot gedeelte van de provincie vandaag niet in, alleen omgeving Wadden is er nog gevoelig voor. Verder is het zonnetje erbij, ook zien we wolken voorbij drijven. De wind noordelijk, zwak tot af en toe matig op de Wadden, temperatuur gemiddeld 18 graden.

Komende nacht vrij helder en daalt de temperatuur naar een 6 graden in het oosten van Friesland, op en nabij wateren minder laag, zo'n 12 graden.

Morgen lijkt de warmste dag van de week te worden, we gaan dat richting de 21 graden, dit bij niet al te veel wind. Het zonnetje is er flink bij, ook wat stapelbewolking.

Vanaf donderdag neemt de bewolking toe en er volgt buiige regen. Wind gaat uit het zuid tot zuidwesten waaien en de temperatuur levert weer iets in en komt rond de 19 graden te liggen. Ook vrijdag nat.