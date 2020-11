Ruig weertje

SNEEK- In het noordwesten van de Wadden moet men eerst nog rekening houden met stormachtige winden, op het IJsselmeer af en toe hard. Langzaam maar zeker neemt de wind later vanmiddag wat af. Het is bewolkt en een regenzone passeert onze regio vanmiddag, pas later breekt de bewolking en volgt een zo goed als droge nacht. Het erg zachte weer verlaat vanmiddag onze regio en de temperatuur daalt van 17 à 18 graden naar een 11 graden.