ROC Friese Poort maakt winnaars STAR Awards 2020 bekend in online spektakel

SNEEK - Groot feest donderdagmiddag 4 juni in de studio van ROC Friese Poort in Drachten. Daar maakte presentatrice Pip Pellens de winnaars van de STAR Awards 2020 bekend. De STAR Awards is de jaarlijkse verkiezing van ROC Friese Poort voor uitblinkende studenten, docenten en stagebedrijven.

ROC Friese Poort organiseert normaal gesproken de STAR Awards in een afgeladen schouwburg, dit jaar is gekozen voor een online, 1,5 meter show. De afgelopen weken kon er gestemd worden op alle finalisten en deze uitslag bepaalde samen met het juryoordeel de winnaar.

Winnaar categorie Beste stagebedrijf /begeleider van het Jaar Restaurant ’t Havenmantsje uit Harlingen, een BPV-bedrijf van de opleiding Horeca in Sneek, won in de categorie Beste stagebedrijf/begeleider van het jaar. Meesterkok Marco Poldervaart staat aan het roer bij Restaurant ’t Havenmantsje. Het restaurant blinkt uit in de wijze en kwaliteit van begeleiding, de betrokkenheid met de studenten, de aansluiting van de stage op de opleiding en de passie en het enthousiasme voor het bedrijf, het vakmanschap en de opleiding(en).

Winnaar categorie Uitstekend project Ron Stienstra uit IJlst en Hidde Oebeles uit Lemmer, wonnen in de categorie Uitstekend Project. De studenten Werktuigbouwkunde niveau 4 wonnen met hun project Buispaalklem. Ron en Hidde hebben een machine ontwikkeld die de taken van drie personen overneemt en daarbij de werkomstandigheden verlicht en veiligheid van werknemers verbeterd. Eerder werd het project door ROC Friese Poort en een beoordelaar uit het bedrijfsleven beoordeeld met vier maal een tien! Kortom; terechte winnaars!

De overige winnaars zijn:

Naomi Bisschop - Ambassadeur van het jaar, vestiging Leeuwarden

Nancy de With - Docent van het jaar, vestiging Leeuwarden

Kyra de Boer-Pace, Robel Haileab Gebreamlak en Daisy Groen - Bijzonder Verhaal, resp. vestiging Drachten, Leeuwarden en Emmeloord/Urk

Samenwerking De STAR Awards is een jaarlijks terugkerende samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen. Studenten van Podium- en Evenemententechniek regelen alles voor het licht en geluid en de studenten van Audiovisuele Producties fungeren als productieleiders van de show. Dit jaar was Karin Tienstra, studente Mediaredactiemedewerker de side-kick van Pip Pellens en zij interviewde alle finalisten in de green room. Sabrii Texeira, rapper en studente beveiliging van vestiging Emmeloord gaf een optreden.

