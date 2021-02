Rijkswaterstaat is klaar voor de winter, inmiddels eerste sneeuw

JOURE - Bij het Rijkswaterstaat depot in Joure, en op meerdere plaatsen in de provincie, is men klaar voor de aangekondigde winter. Inmiddels valt de eerste sneeuw bij een harde gure wind. Op de radar is te zien dat het winterse weer ons rond de klok van één uur vannacht volop gaat bereiken en dat de sneeuwval dan de gehele zondag door zal zetten.