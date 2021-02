Rijkswaterstaat: ga ook maandagochtend niet de weg op

SNEEK-Rijkswaterstaat roept weggebruikers op ook maandagochtend niet de weg op te gaan. De rijomstandigheden blijven met name in het midden en noorden van het land onverminderd gevaarlijk.

Het advies aan mensen die tóch de weg op moeten – bijvoorbeeld omdat ze een cruciaal beroep hebben - is de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen. Kortom: langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen. Ondanks alle inspanningen van Rijkswaterstaat is een deel van de snelwegen nog moeilijk begaanbaar. We hebben te maken met zeer strenge winterse omstandigheden. Daarom is het advies zoveel mogelijk thuis te blijven.

Bijna 30 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen 24 uur een kleine 30 miljoen kilo zout gestrooid. Naast 546 strooiwagens met sneeuwschuiver en 350 losse sneeuwschuivers zijn ook drie speciale calamiteitenmachines ingezet. Die bestrijden ijsplaten door onder hoge druk een warme zoutoplossing op het ijs te spuiten.

Snellere berging

Vanwege de extreme weersomstandigheden is het extreem weer-protocol van Rijkswaterstaat van kracht. Dit houdt in dat we automobilisten met pech zo snel mogelijk van de weg halen en naar een verzorgingsplaats met faciliteiten brengen, zodat gestrande weggebruikers niet langer dan noodzakelijk achter de vangrail hoeven te staan. Ook zet Rijkswaterstaat extra weginspecteurs in én extra mankracht in de verkeerscentrales

Volg de strooiwagens live

De actuele situatie op de weg is te volgen op het Twitteraccount @RWSverkeersinfo. Op de website www.rijkswaterstaatstrooit.nl laten we samen met het KNMI zien waar de strooiwagens rijden en waar de afgelopen 6 uur gestrooid is. Ook is op de site zichtbaar hoeveel zout er is gestrooid.