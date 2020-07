Rick Sytsma ziet Abraham

SNEEK- ‘Rick antiek? Welnee!’ En dat klopt ook wel, want als iets antiek is, dan moet het toch minstens 100 jaar oud zijn.

En dat is Rick van Sytsma Antiek aan de Zeilmakersstraat op industrieterrein de Hemmen zeker nog niet. Hij is nog maar op de helft! Wel reden om er even aandacht aan te besteden door de familie en het personeel. Proficiat Rick!