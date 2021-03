Reünie van Julianaschool Sneek verplaatst naar 2025

Sneek- De reünie ter ere van het honderdjarig bestaan van de Julianaschool in Sneek is uitgesteld tot 2025. De exacte datum wordt later bekendgemaakt.

De Julianaschool bestond in 2020 honderd jaar. De geplande reünie die in april 2020 in Theater Sneek zou worden gehouden, werd vanwege de coronamaatregelen eerst uitgesteld naar afgelopen augustus en daarna naar 24 april van dit jaar. ,,Helaas is ook deze datum niet haalbaar”, zegt Klaas Jan Visser, directeur van de Julianaschool. ,,Omdat we gedeeltelijk te maken hebben met een kwetsbare groep en in dat opzicht geen risico’s willen nemen, hebben we ervoor gekozen het evenement te verplaatsen naar 2025 als de school zijn 105-jarig bestaan viert. Erg spijtig, maar zo scheppen we duidelijkheid.”

Alle deelnemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de annulering van de reünie. In 2024 worden zij opnieuw benaderd met de vraag of zij zich weer willen aanmelden. Ook wordt de nieuwe datum te zijner tijd gecommuniceerd via de media, de website van de Julianaschool en social mediakanalen. Geïnteresseerden die zich nu niet hadden aangemeld kunnen dit dan alsnog doen.

De uitgestelde jubileumactiviteiten voor de leerlingen en het personeel van de Julianaschool werden vorig jaar ook noodgedwongen uitgesteld. Deze evenementen, waaronder het Julianaschool Festival, zijn doorgeschoven naar het voorjaar van 2022.

In 1920 is de Julianaschool geopend aan de Bloemstraat in Sneek. Drie jaar eerder had de school al onderdak in het voormalige Boumapand op de hoek van de Leeuwarderweg en de 2e Oosterkade. Op deze foto uit 1956 van het schoolgebouw is rechts de schoolwoning te zien, waar destijds 'meneer' De Grooth woonde. Tegenwoordig is dit gedeelte van de school in gebruik als personeelsruimte.