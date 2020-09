Rene Veenstra van Veenstra Schilders Heeg B.V.: “Live more, worry less!’

SÚDWEST-FRYSLÂN - “Deze dag staat voor ons in het teken van netwerken en contact leggen met toekomstige arbeidskrachten. Uiteraard ben ik deze dag zelf op het Werkfestival aanwezig en ik neem onze bedrijfsauto mee!”, vertelt Rene Veenstra, eigenaar van Veenstra Schilders Heeg b.v.

Hoe ziet het werken bij jullie eruit?

"Het vak betekent mooi maken en serieus ermee bezig zijn. Bovendien is het werk zeer gevarieerd: van werk begeleiden, offertes maken, vooral veel regelwerk en klanten contacten. Niet alleen het traditionele schilderwerk zoals glaszetten, behangen, schilderwerk, wandafwerking etc., maar we maken ook reclameborden, voorzien bedrijfswagens van reclamebelettering en stralen en spuiten we staalconstructies en stalen schepen. Wij zijn een middelgroot schildersbedrijf met zo’n 20 enthousiaste medewerkers. Opgericht in 1962 wordt er al bijna 50 jaar voor zowel bedrijven als particulieren, het schilderwerk aan hun gebouwen uitgevoerd."

De Draei 28, Heeg | www.veenstraschildersheeg.nl