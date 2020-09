René Klabbers van H&M Houtbewerkingsmachines: “Wij ontwikkelen en bouwen productielijnen vanuit Sneek die wereldwijd worden geleverd”

SÚDWEST-FYRSLÂN - “Wij maken en leveren producten gebied van houtbewerkingsmachines, van een enkele standaardmachine tot complete werkplaatsinrichtingen. Wij zijn een uniek bedrijf die vanuit Sneek productielijnen ontwikkelt en bouwt, die wij over de hele wereld installeren en dit laten wij graag zien. Wij willen daarnaast mensen enthousiast maken om in deze branche te werken!”, vertelt René Klabbers, directeur van H&M Houtbewerkingsmachines.

Hoe gaan jullie dat doen?

“Dit doen wij door de ontwikkeling van de nieuwste HSB-machines te laten zien en onze steenstrip robot. Wij hebben de nieuwste machines op het gebied van houtbewerkingsmachines, zoals cnc machines. Wij hebben alle techniek – mechatronica – in eigenhuis!”

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Voor ons is het Werkfestival dan ook geslaagd wanneer wij goede gesprekken met geïnteresseerden hebben gehad en een mooie indruk van ons bedrijf hebben achtergelaten. Daarnaast willen wij mensen enthousiasmeren om in deze branche te werken. Bij ons werken betekent dat je in een dynamische werkomgeving komt met een hoop flexibiliteit en innovatie. Geen dag is hetzelfde.”

Koperslagersstraat 6-12, Sneek | www.h-m.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check www.werkfestivalswf.nl/inschrijven en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.