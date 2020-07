Regenboogvlag wappert bij vv SWZ

“Een echte volksclub: dat zijn we bij Sneek Wit Zwart. En iedereen hoort daarbij. Om dat nog eens te benadrukken, wappert deze week de regenboogvlag op ons sportpark.

Inclusiviteit is door het bestuur en alle leden vastgelegd in het beleidsplan van de vereniging. Beleid is belangrijk, maar het uiteindelijk gaat het om uitvoering en zichtbaarheid. Daarom deden we eerder onder andere mee aan de All Together Challenge van de John Blankenstein Foundation.

Bij onze vereniging kun je altijd jezelf zijn: dat benadrukken we deze week nog eens. Er is voor deze week gekozen, omdat acceptatie de komende week landelijk een terugkerend onderwerp is door de Amsterdam Pride. Eerder deelden we op deze pagina tips over hoe je inclusiviteit, bijvoorbeeld rond LHBTI-acceptatie, in je team bespreekbaar kunt maken.



Wil je signalen doorgeven waarop we verbeteringen of aanpassingen kunnen doorvoeren of heb je zelf behoefte aan een luisterend oor en wil of kun je daarvoor niet terecht bij je trainer of leider? Dan kun je altijd contact opnemen bij een van de vertrouwenscontactpersonen. Ze zijn bereikbaar via onderstaande gegevens.”