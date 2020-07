Regenachtig

FRYSLAN - Stabiel zomerweer zit er ook deze week niet in. We hebben een afwisseling van zonnige dagen, dan vallen weer enkele buien of een regengebied welke overtrekt.

Na een heerlijke zonnige maandag met weinig wind, tapt deze dinsdag uit een ander vaatje. Het is bewolkt en er valt regen, lichte regen met af en toe een droog moment. Pas later op de dag breekt de bewolking, het eerst op de Wadden en zouden we in de avond daar nog even van de zon kunnen genieten. In het oosten van de provincie zal dat denk niet lukken. De wind waait uit het zuidwest tot noordwesten en is zwak tot matig, maximumtemperatuur 18 graden.

Vannacht nacht opklaringen, kans op een bui(tje), minimumtemperatuur 12 graden, aan zee en IJsselmeer enkele graden hoger.

Morgen vallen er enkele buien, ook zien we de zon en met een noordwestelijke wind die zwak tot matig is, wordt het een graadje of 18 op de Wadden, tot een 20 graden in het zuidoosten van de provincie.

Donderdag lijkt dan weer een meest bewolkte dag te worden met af en toe regen of een bui en wordt het een graadje of 19 bij een wat aantrekkende noordwestelijke wind.

Vrijdag en zaterdag prima zomerdagen, met het zonnetje erbij wordt het een 20 tot 24 graden.

Zondag neemt de bewolking weer toe en is er weer kans op nattigheid.