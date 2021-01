Rectificatie op artikel in GrootSneek januari 2021 over Willem Stienstra

In het artikel over Willem Stienstra uit Sneek, de man met de hele sterke genen, die op 87-jarige leeftijd nog steeds drie keer per week in sportschool Omnia ‘met gewichten jongleert’, is een fout geslopen.

Er wordt in het artikel vermeld dat van de vijf kinderen Stienstra alleen nog maar zijn zus van 79 jaar in leven is. Dat is niet juist, want alle vijf de kinderen Stienstra zijn nog steeds in leven.

Wim Walda, auteur van het artikel