Record aantal pakken koffie voor de voedselbank Sneek

De punten worden door Douwe Egberts omgezet in pakken koffie. Deze pakken koffie worden aangeboden aan de voedselbank. Dit jaar kwam de teller op 857.554 punten te staan, goed voor 1715 pakken koffie. Ruim 500 pakken meer dan vorig jaar. De inzamelboxen stonden naast Sneek ook bij inzamelpunten in IJlst, Heeg en Scharnegoutum.

De actie is onderdeel van de landelijke actie van Lionclubs in Nederland. Aan de inzameling doen in totaal 110 Lionclubs mee. Dat levert jaarlijks ongeveer 63 miljoen waardepunten op, goed voor 130.000 pakken koffie die Douwe Egberts vervolgens kosteloos bezorgt bij de plaatselijke voedselbanken. Omdat koffie niet of nauwelijks aan bederf onderhevig is wordt dit artikel nauwelijks aangeboden aan de voedselbanken. Deze actie is dus voor de voedselbanken zeer welkom.

Het tellen van de punten verliep dit jaar Coronaproof. Was het tellen van de punten de afgelopen jaren een gezamenlijke gezellige avond, nu werd het tellen individueel door de Lionsleden vanuit huis gedaan. Ondanks het individuele karakter, was er wel sprake van gezamenlijkheid. Dankzij sociale media werd het toch een gezellige avond in een Songfestivalachtige sfeer.

De leden hielden elkaar met foto’s op de hoogte van de tellerstand en het ontbrak hier en daar zelfs niet aan enige competitie. Aan het einde van de avond kon de Lionsclub vaststellen dat er nog meer punten waren gedoneerd dan de afgelopen jaren en we de voedselbank blij konden maken met een record aantal pakken koffie.