Rechtbank: Avondklok moet per direct opgeheven

SNEEK- De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Dat gebeurde naar aanleiding van een door Stichting Viruswaarheid aangespannen rechtszaak.

De uitspraak van de rechter gaat per direct in. Daarmee is de avondklok vanaf vandaag niet meer geldig. Er is nog hoger beroep door de overheid mogelijk. In afwachting van een nieuwe uitspraak blijft de ingestelde avondklok echter niet geldig.

Volgens de rechtbank was er voor de invoering van de avondklok geen spoedeisend karakter. De rechter gaf vanmorgen aan dat er al langer door het kabinet is gesproken over de invoering en was er dus niet zoveel spoed. De inzet van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) is daarom bovenmatig.

Daarnaast is volgens de rechter het effect van de maatregel niet goed te meten, aangezien op hetzelfde moment ook werd ingesteld dat er nog maar één persoon per dag thuis ontvangen mag worden.