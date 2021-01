Rebus-route op Nieuwjaarsmorgen door Goënga

Dit jaar heeft de groep die deze traditie organiseert het even anders aangepakt. Op Nieuwjaarsmorgen is er een bordenroute door het dorp in de vorm van een rebus, waarbij de oplossingen ingestuurd kunnen worden.

Gistermiddag vierden de dorpsbewoners al een oliebollenfeestje bij het loonbedrijf van Eelke Wierda, aangeboden door het actieve Dorpsbelang. De oliebollen, die overheerlijk waren kwamen trouwens uit het naburige Gau! Tussen beide dorpen bestaat er enige animositeit, maar eerlijk is eerlijk 'de Gauster oaljekoeken binne poerbêst', aldus Age Bootsma uit Goënga, die bovenstaande foto's maakte.