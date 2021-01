Raambezoek voor bewoners Bonifatiushuis

SNEEK- Omdat de bewoners van het Bonifatiushuis in quarantaine zitten, had Wietske Hiemstra bedacht om ze te verrassen met een raambezoek van scheerschuim tekenaars. Even wat afleiding en vrolijkheid brengen.

“Uitgedost hebben we, Wietske en Rolinka, zo een aantal bewoners een raambezoek gebracht . De reacties waren divers, van gebaren als 'jullie zijn gek' tot ' o, mooi, dat jullie de ramen komen wassen, is wel nodig '. Dat laatste was eigenlijk niet de bedoeling, maar hebben we toch maar gedaan.”