Quillan Smorenburg overleden

SNEEK- Met veel verdriet laat de familie van Quillan Smorenburg weten dat hun zoon en broer vandaag is overleden.

Quillan was al geruime tijd ernstig ziek en eind vorige week werd bekend dat hij nog maar kort te leven had. Begin deze week zijn RSG-docenten van vmbo GT, waar Quillan leerling was, en de klasgenoten van GT3C bij Quillan en z'n familie op bezoek geweest.

Quillan zijn laatste wens was een vmbo GT diploma en dat heeft de teamleider van het vmbo GT hem gegeven. Binnenkort zal een herdenkingsruimte in de RSG ingericht worden in de blauwe kamer.

Bovenstaand bericht delen wij hier op de GS-site met goedvinden van de familie.