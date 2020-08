Puffen geblazen

SNEEK- Het is veel mensen te heet, te benauwd. Dit wordt vandaag en komende dagen alleen maar erger, de benauwdheid. Oorzaak is de luchtvochtigheid die omhooggaat en ook de zwoele tropennachten doen niet veel goeds.

Enige verkoeling is te vinden op de Waddeneilanden en de Waddenkust van Friesland. Pas vrijdag komt er verlichting voor veel mensen, echter het blijft zomers warm. Ook gaat de buienkans groter worden, dit vooral donderdag en vrijdag. De kans op een pittige onweersbui is dan groot.

Na een tropennacht die geen lagere temperatuur van 21 graden gaf, wordt het deze dinsdag weer bloedheet. De temperatuur komt in het zuidoosten van Friesland op een 34 graden uit, op de Wadden rond de 29 graden. Wind 1 tot 4 bft uit het oosten. Op wat sluierbewolking na is het zonnig, kleine kans op een (onweers)bui in het zuidoosten van de provincie.

Komende nacht blijft het warm, rond de 21 graden, wederom een tropennacht.

Morgen opnieuw zonnig, ook wat bewolking en de kans op een bui wordt al wat groter. Verder heet met een tropische 33 graden, op de Wadden 29 graden. Een oost tot zuidoostelijke wind die zwak tot matig is.

Donderdag een dag om in de gaten te houden. We krijgen te maken met onweersbuien. Morgen meer details daarover. Het wordt tevens weer een tropische dag op veel plekken, alleen op de Wadden blijft de temperatuur wat achter.

Dirk van der Meer