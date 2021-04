Proper orgel Zuiderkerk Sneek verkocht aan Oud-Katholieke kerk in Polen

SNEEK- Organist Bob van der Linde speelde onlangs op het Proper orgel vanuit de Zuiderkerk in Sneek. Op het https://www.youtube.com/watch?v=6XP7sDYioSQ kanaal een registratie van het spel.

Omdat de Protestantse Gemeente Sneek met de Martinikerk toe kan zal deze kerk worden 'afgestoten'. Vanaf 1893 werd dit orgel bespeeld, en bepaalde het de sfeer bij kerkdiensten, trouwerijen, en begrafenissen.

“Voor velen was dit hún orgel. Nu de kerk dicht gaat wordt het orgel verkocht. Het instrument gaat naar een Oud-Katholieke kerk in Polen. Vanwege de huidige perikelen kunnen we niet een laatste bespeling organiseren. Om het afscheid toch niet zomaar voorbij te laten gaan heb ik deze opname gemaakt”, laat de organist weten.