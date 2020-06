Proficiat Roos en al die anderen met het diploma

Vandaag kregen scholieren te horen of ze geslaagd zijn voor hun opleiding. In verband met de coronacrisis was er op de meeste middelbare scholen helaas geen gezamenlijk moment om dit te vieren. Om het voor velen heugelijke feit toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan is vandaag, 4 juni, uitgeroepen tot Nationale Slaagdag.



Met het instellen van de Nationale Schooldag heeft minister Slob van onderwijs gehoor gegeven aan een verzoek van LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren.

Roos Bargboer uit Sneek was een van de vele scholieren die haar diploma in ontvangst mocht nemen. Zij slaagde voor de havo aan het Bogerman Sneek. Met haar feliciteren wij alle andere leerlingen die het begeerde diploma in ontvangst mochten nemen.