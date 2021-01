Prins Elroy de 1ste presenteert: Drive in en Peer um!

SNEEK- Op zaterdag 23 januari vindt de spetterende “Drive in en Peer um ”plaats bij de Hofnar: Oude Dijk 15, 8602 XW Sneek. Bestel u pakketten tijdig! (Op=Op)

U kunt dan speciaal geselecteerde pakketten door Prins Elroy de 1ste en gevolg kopen ten behoeve van De Carnavalsvereniging van het noorden C.V. de Oeletoeters Sneek. U kunt dit pakket ophalen bij voorkeur in uw auto.

De pakketten worden op spectaculaire wijze aan u uitgereikt en u kunt ervoor in u auto blijven zitten. Neem uw familie, vrienden mee en beleef een unieke ervaring. U bent ook welkom op de fiets maar een auto heeft onze voorkeur. U kunt tijdens deze beleving genieten van een koffie/chocomelk To Go!

U kunt kiezen uit een:

• Feestpakket met daarin o.a. ballonnen, slingers en een shotje voor de Sfeer, zodat u zelf thuis een Carnavalsfeestavond kunt vieren voor € 11,- .

• Bij een feestje hoort een borreltje, daarom bieden de Oeletoeters een Bierproeverij pakket en/of wijnpakket voor slechts €15,- aan.

• Na een avondje feesten zijn vitamines gewenst ook daar hebben de Oeletoeters de oplossing , namelijk het Fruitpakket met recepten van Prins Elroy de 1ste en gevolg voor €7,50.

• Ook heeft de carnavalsvereniging een heerlijk zelf gebakken “Home PakeMade Cake” in het assortiment voor de speciale prijs van €3,--