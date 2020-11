Prijzen uitgereikt aan prijswinnaars fotowedstrijd en kleurplatenwedstrijd

SNEEK- Dinsdagmiddag ontvingen de prijswinnaars van zowel de fotowedstrijd van de 3D schilderijen, als de prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd een cadeaubon van de Sneker horeca of winkels uit handen van binnenstad manager Jan Gerbrand Krol. De beide wedstrijden waren een initiatief van Sneek Promotion in samenwerking met de Vereniging Ondernemend Sneek.

Bezoekers aan het centrum in Sneek konden vanaf september tot november hun foto van één van de 3D-paintings gemaakt op de locaties Oud Kerkhof, Eierbrug en/of Wijde Burgstraat posten op social media met de juiste hastags en daarmee kans maken op een cadeaubon van één van de winkels/horeca die zijn aangesloten bij Vereniging Ondernemend Sneek. De kleurplaat was onderdeel van de welkomsttasjes die in het najaar bij recreatieve bedrijven en campings uitgedeeld werden en konden ook vanaf Sneek.nl gedownload worden om in te kleuren.

De uitreiking van de diverse cadeaubonnen vond dinsdagmiddag 17 november, in verband met de coronamaatregelen buiten op het Oud Kerkhof plaats. De cadeaubonnen van de Sneker horecabedrijven gingen naar Jacqueline Horjus die dochter Quinty op de kiek nam. Andrea Kuijpers zette haar dochter op de foto voordat ze naar dansles ging bij Niels in het Cultureel kwartier en Marrit Kroes maakte een foto van een nachtelijk avontuur op de Eierbrug. Jazzebel de Jong, Stef Amsterdam en Niels Dijkstra wonnen alle drie een cadeaubon van speelgoedzaak Brattinga.

Bijgaande foto’s:

Foto 1: Quinty de Jong, Jacqueline Horjus en Soraya de Jong Foto 2: Moeder Andrea Kuijpers met dochters Lynn en Lize Foto 3: Marrit Kroes (Riana Jansen en Marijke Horjus ontbreken) Foto 4: vlnr Jazzebel de Jong, Stef Amsterdam en Niels Dijkstra Foto 5: Jan Gerbrand deel de prijzen uit aan de winnaars van de kleurwedstrijd